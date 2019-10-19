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Даниил Фролкин
№79
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 мая 2001 (19) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
6
Ростов
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Ростов
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Рубин
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Уфа
2
Ростов
0
был в запасе
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Урал
2
Ростов
2
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
был в запасе
Ростов
2
Спартак
2
был в запасе