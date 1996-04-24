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Матч-центр
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Антон Салетрос
№16
Полузащитник
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Команда
АИК
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 апр. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 4
Селтик
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Селтик
4
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:45
Селтик
2 : 0
АИК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Селтик
2
АИК
0
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Шериф
1 : 2
АИК
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шериф
1
АИК
2
минуты: 1' - 90'