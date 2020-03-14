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Филип Уремович
№5
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 февр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Рубин
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
63'
63'
63'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
61'
61'
61'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
12'
12'
12'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
88'
88'
88'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
76'
76'
76'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
66'
66'
66'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
76'
76'
76'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
18'
18'
18'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'