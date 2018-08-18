Дмитрий Молчанов
№20
Нападающий
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 2000 (19) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Краснодар-2
3 : 1
Чертаново
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Краснодар-2
3
Чертаново
1
минуты: 86' - 90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
90'
90'
90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:30
90'
минуты: 81' - 90'
Чертаново
1
Армавир
1
минуты: 81' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 87' - 90'
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
минуты: 87' - 90'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
минуты: 90' - 90'
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 90' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Зенит-2
1 : 2
Чертаново
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Чертаново
2
был в запасе