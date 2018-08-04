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Матч-центр
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Роман Янушковский
№17
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
Сочи
1
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Ротор
1
Луч
0
минуты: 77' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
Чертаново
1 : 1
Ротор
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
был в запасе
Чертаново
1
Ротор
1
был в запасе