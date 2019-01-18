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Рафал Курзава
№21
Нападающий
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Команда
Амьен
Гражданство
Польша
Дата рождения
29 янв. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Амьен
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Амьен
1
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
Амьен
0 : 3
ПСЖ
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
19:00
был в запасе
Амьен
0
ПСЖ
3
был в запасе
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
Амьен
0 : 0
Анжер
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Амьен
0
Анжер
0
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Бордо
1
Амьен
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
Ним
3 : 0
Амьен
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Ним
3
Амьен
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
Амьен
1 : 3
Марсель
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
был в запасе
Амьен
1
Марсель
3
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Амьен
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Амьен
1
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Амьен
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Ницца
1
Амьен
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Нант
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Нант
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
ПСЖ
5 : 0
Амьен
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
18:00
был в запасе
ПСЖ
5
Амьен
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Кан
1 : 0
Амьен
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Амьен
2 : 1
Ренн
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Амьен
2
Ренн
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
3 : 1
Амьен
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Амьен
2 : 3
Лилль
79'
79'
79'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
79'
был в запасе
Амьен
2
Лилль
3
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:00
Сент-Этьен
0 : 0
Амьен
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Амьен
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Амьен
4 : 1
Реймс
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
4
Реймс
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Лион
2 : 0
Амьен
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
был в запасе
Лион
2
Амьен
0
был в запасе