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Матч-центр
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Дилан Бронн
№2
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Тунис
Дата рождения
19 июня 1995 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Метц
0 : 2
Лион
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Нант
0 : 0
Метц
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 2
Бордо
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Монпелье
1 : 1
Метц
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
Метц
3 : 1
Сент-Этьен
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Метц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'