Яссин Мерья
№20
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Тунис
Дата рождения
2 июля 1993 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
Олимпиакос
1 : 0
Црвена Звезда
11.12.2019 11 дек. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Црвена Звезда
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
Тоттенхэм
4 : 2
Олимпиакос
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
4
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 20:55
Бавария
2 : 0
Олимпиакос
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 20:55
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
Олимпиакос
2 : 3
Бавария
22.10.2019 22 окт. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
Црвена Звезда
3 : 1
Олимпиакос
1.10.2019 1 окт. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
Олимпиакос
2 : 2
Тоттенхэм
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 19:55
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'