Эдсон Альварес
№4
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Мексика
Дата рождения
24 окт. 1997 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Аякс
2
Хетафе
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
36'
36'
36'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'