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Иан Смит
№22
Защитник
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Команда
Норрчепинг
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
6 марта 1998 (22) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Норрчепинг
2 : 0
Лиепая
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Норрчепинг
2
Лиепая
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Норрчепинг
2 : 1
Сент Патрикс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Норрчепинг
2
Сент Патрикс
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Норрчепинг
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Сент Патрикс
0
Норрчепинг
2
был в запасе