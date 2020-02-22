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Матч-центр
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Уильям Троост-Эконг
№5
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 сент. 1993 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
77'
77'
77'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 0
Удинезе
30'
30'
30'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
36'
36'
36'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Рома
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
7
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
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