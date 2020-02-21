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Самюэль Фридьоунссон
№27
Полузащитник
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Команда
Волеренга
Гражданство
Исландия
Дата рождения
22 февр. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Падерборн
1 : 2
Герта
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Падерборн
1
Герта
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Падерборн
2 : 4
Вольфсбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Вольфсбург
4
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Падерборн
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Падерборн
2
был в запасе