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Маджид Хосейни
№5
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Иран
Дата рождения
20 июня 1996 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
17'
17'
17'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Трабзонспор
0
Краснодар
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'