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Матч-центр
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Ларс Лукас Маи
№33
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 марта 2000 (20) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
был в запасе
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
был в запасе
Унион
0
Бавария
2
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
Герта
0 : 4
Бавария
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Герта
0
Бавария
4
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Бавария
6
Вердер
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Фортуна
0
Бавария
4
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Бавария
4
Боруссия
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Бавария
2
Герта
2
был в запасе