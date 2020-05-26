Ларс Лукас Маи
№33
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 марта 2000 (20) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
был в запасе
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020 17 мая 2020 вс 19:00
был в запасе
Унион
0
Бавария
2
был в запасе
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:30
Герта
0 : 4
Бавария
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:30
был в запасе
Герта
0
Бавария
4
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Бавария
6
Вердер
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Фортуна
0
Бавария
4
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Бавария
4
Боруссия
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Герта
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
был в запасе
Бавария
2
Герта
2
был в запасе