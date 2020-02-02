Андони Субиаурре
№38
Вратарь
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 дек. 1996 (23) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе