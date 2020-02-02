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Андони Субиаурре
№38
Вратарь
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 дек. 1996 (23) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Мальорка
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Мальорка
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе