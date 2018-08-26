Ловре Чирьяк
№33
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
2 нояб. 1991 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Нижний Новгород
0 : 1
Авангард
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Авангард
1
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Сочи
0
Нижний Новгород
1
минуты: 86' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
был в запасе
Томь
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 80' - 90'
Нижний Новгород
0
Луч
0
минуты: 80' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Чертаново
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Чертаново
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
минуты: 83' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 58'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 58'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
53'
53'
53'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
минуты: 1' - 81'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 81'