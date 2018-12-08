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Марко Обрадович
№91
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 июня 1991 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 88' - 90'
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 88' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ахмат
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
90'
90'
90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 78' - 90'
Динамо
1
Енисей
2
минуты: 78' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Краснодар
3
Енисей
0
минуты: 61' - 90'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
74'
74'
74'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
минуты: 66' - 90'
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 66' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 75' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
минуты: 46' - 90'
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
11:30
был в запасе
Енисей
2
Спартак
3
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Уфа
2
Енисей
1
минуты: 46' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
Енисей
1 : 2
Урал
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
минуты: 56' - 90'
Енисей
1
Урал
2
минуты: 56' - 90'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Рубин
1
Енисей
0
минуты: 46' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 0
Арсенал
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 31'
Енисей
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 31'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
34'
34'
34'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Ростов
4 : 0
Енисей
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Ростов
4
Енисей
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
Енисей
1 : 1
ЦСКА
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Енисей
1
ЦСКА
1
был в запасе
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
21:30
Ахмат
1 : 0
Енисей
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 60' - 90'
Ахмат
1
Енисей
0
минуты: 60' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 2
Зенит
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 56' - 90'
Енисей
0
Зенит
2
минуты: 56' - 90'