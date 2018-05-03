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Лента
Матч-центр
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Роберто Олабе
№30
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
3.05.2018
3 мая 2018
чт
22:05
Атлетико
1 : 0
Арсенал
3.05.2018
3 мая 2018
чт
22:05
был в запасе
Атлетико
1
Арсенал
0
был в запасе
26.04.2018
26 апр. 2018
чт
22:05
Арсенал
1 : 1
Атлетико
26.04.2018
26 апр. 2018
чт
22:05
был в запасе
Арсенал
1
Атлетико
1
был в запасе
15.03.2018
15 марта 2018
чт
19:00
Локомотив
1 : 5
Атлетико
15.03.2018
15 марта 2018
чт
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Атлетико
5
был в запасе