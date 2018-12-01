Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аксель Вернер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 февр. 1996 (24) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
был в запасе
Алавес
2
Уэска
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
был в запасе
Севилья
2
Уэска
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Уэска
0
Эспаньол
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
1
Уэска
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
Уэска
1 : 1
Жирона
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
был в запасе
Уэска
1
Жирона
1
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
Барселона
8 : 2
Уэска
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
8
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Уэска
2
минуты: 1' - 90'