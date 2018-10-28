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Матч-центр
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Лукаш Секульски
№44
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 нояб. 1990 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
СКА-Хабаровск
61'
61'
61'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
61'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
Зенит-2
0 : 1
СКА-Хабаровск
76'
76'
76'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Факел
46'
46'
46'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
11:00
46'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 68' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 68' - 90'