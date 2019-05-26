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Матч-центр
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Реза Шакири
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Иран
Дата рождения
31 мая 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
был в запасе
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019
10 мая 2019
пт
19:00
был в запасе
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
3.05.2019
3 мая 2019
пт
16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
3.05.2019
3 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
19:30
был в запасе
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
Рубин
1
Уфа
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:30
был в запасе
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
2.03.2019
2 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Рубин
1
Динамо
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
минуты: 64' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 64' - 90'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Рубин
0
был в запасе
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
был в запасе
Рубин
1
Спартак
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Уфа
0
Рубин
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Рубин
2
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Енисей
0
был в запасе
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