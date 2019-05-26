Реза Шакири
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Иран
Дата рождения
31 мая 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
был в запасе
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
был в запасе
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
3.05.2019 3 мая 2019 пт 16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
3.05.2019 3 мая 2019 пт 16:30
был в запасе
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
был в запасе
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
был в запасе
Рубин
1
Уфа
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
2.03.2019 2 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
2.03.2019 2 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 19:00
был в запасе
Зенит
1
Рубин
2
был в запасе
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 19:30
был в запасе
Рубин
1
Динамо
1
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
минуты: 64' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 64' - 90'
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018 5 нояб. 2018 пн 14:00
был в запасе
Оренбург
1
Рубин
0
был в запасе
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
был в запасе
Рубин
1
Спартак
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
был в запасе
Уфа
0
Рубин
0
был в запасе
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Урал
6.10.2018 6 окт. 2018 сб 19:00
был в запасе
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 19:30
был в запасе
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Арсенал
2
Рубин
2
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
Рубин
1 : 0
Енисей
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:00
был в запасе
Рубин
1
Енисей
0
был в запасе
Показать все игры