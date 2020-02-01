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Матч-центр
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Каллум Хадсон-Одои
№20
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 2000 (19) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
Челси
2 : 2
Арсенал
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
49'
49'
49'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
15:30
минуты: 66' - 90'
Брайтон & Хов
1
Челси
1
минуты: 66' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
Арсенал
1 : 2
Челси
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Арсенал
1
Челси
2
минуты: 70' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 67'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 67'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Челси
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Тоттенхэм
0
Челси
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Челси
0
Борнмут
1
минуты: 65' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
3 : 1
Челси
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 71' - 90'
Эвертон
3
Челси
1
минуты: 71' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Челси
2
Астон Вилла
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Челси
0
Вест Хэм
1
минуты: 71' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Челси
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Уотфорд
1 : 2
Челси
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Уотфорд
1
Челси
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
77'
77'
77'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 72' - 90'
Бернли
2
Челси
4
минуты: 72' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 1' - 80'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 63' - 90'
Челси
2
Брайтон & Хов
0
минуты: 63' - 90'