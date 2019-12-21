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Матч-центр
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Расин Коли
№12
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
8 дек. 1995 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ницца
3
Тулуза
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Анжер
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
50'
50'
50'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Ницца
1
ПСЖ
4
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Монако
3
Ницца
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
42'
42'
42'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
90'
90'
90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе