Симоне Мураторе
№39
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 мая 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Лацио
3
Ювентус
1
был в запасе