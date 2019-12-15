Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Симоне Мураторе
№39
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 мая 1998 (22) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Лацио
3
Ювентус
1
был в запасе