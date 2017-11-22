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Егор Холодилов
№25
Нападающий
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
8:00
Луч
3 : 1
Шинник
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
8:00
минуты: 1' - 46'
Луч
3
Шинник
1
минуты: 1' - 46'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
был в запасе
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
был в запасе
Луч
1
Химки
1
был в запасе