Егор Холодилов
№25
Нападающий
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017 22 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
был в запасе
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 8:00
Луч
3 : 1
Шинник
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 8:00
минуты: 1' - 46'
Луч
3
Шинник
1
минуты: 1' - 46'
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 12:00
был в запасе
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 8:00
был в запасе
Луч
1
Химки
1
был в запасе