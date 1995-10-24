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Матч-центр
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Даниэль Раба
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 окт. 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:30
Жирона
0 : 1
Вильярреал
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:30
был в запасе
Жирона
0
Вильярреал
1
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
21:45
Бетис
2 : 1
Вильярреал
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Бетис
2
Вильярреал
1
был в запасе
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
22:30
Вильярреал
4 : 4
Барселона
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
22:30
был в запасе
Вильярреал
4
Барселона
4
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Сельта
3
Вильярреал
2
был в запасе
2.03.2019
2 марта 2019
сб
18:15
Вильярреал
1 : 2
Алавес
2.03.2019
2 марта 2019
сб
18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Алавес
2
был в запасе
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 0
Вильярреал
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
0
Вильярреал
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:30
Барселона
2 : 0
Вильярреал
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 88' - 90'
Барселона
2
Вильярреал
0
минуты: 88' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
Алавес
2 : 1
Вильярреал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:30
был в запасе
Алавес
2
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетико
1
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Эспаньол
3
Вильярреал
1
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
Вильярреал
0 : 1
Вальядолид
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:15
был в запасе
Вильярреал
0
Вальядолид
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
Севилья
0 : 0
Вильярреал
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:15
минуты: 79' - 90'
Севилья
0
Вильярреал
0
минуты: 79' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:15
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:15
минуты: 65' - 90'
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 65' - 90'