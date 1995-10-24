Даниэль Раба
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 окт. 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:30
Жирона
0 : 1
Вильярреал
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:30
был в запасе
Жирона
0
Вильярреал
1
был в запасе
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 21:45
Бетис
2 : 1
Вильярреал
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 21:45
был в запасе
Бетис
2
Вильярреал
1
был в запасе
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 22:30
Вильярреал
4 : 4
Барселона
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 22:30
был в запасе
Вильярреал
4
Барселона
4
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
был в запасе
Сельта
3
Вильярреал
2
был в запасе
2.03.2019 2 марта 2019 сб 18:15
Вильярреал
1 : 2
Алавес
2.03.2019 2 марта 2019 сб 18:15
был в запасе
Вильярреал
1
Алавес
2
был в запасе
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 0
Вильярреал
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 14:00
был в запасе
Эйбар
0
Вильярреал
0
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:30
Барселона
2 : 0
Вильярреал
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:30
минуты: 88' - 90'
Барселона
2
Вильярреал
0
минуты: 88' - 90'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:30
Алавес
2 : 1
Вильярреал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:30
был в запасе
Алавес
2
Вильярреал
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетико
1
был в запасе
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 19:30
был в запасе
Эспаньол
3
Вильярреал
1
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:15
Вильярреал
0 : 1
Вальядолид
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 17:15
был в запасе
Вильярреал
0
Вальядолид
1
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:15
Севилья
0 : 0
Вильярреал
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:15
минуты: 79' - 90'
Севилья
0
Вильярреал
0
минуты: 79' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:15
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:15
минуты: 65' - 90'
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 65' - 90'