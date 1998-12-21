Лукас Нмеча
№19
Нападающий
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 дек. 1998 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
был в запасе