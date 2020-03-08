Браим Диас
№21
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 авг. 1999 (20) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Реал
2
Севилья
1
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 15:00
был в запасе
Реал
2
Эспаньол
0
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Эйбар
0
Реал
4
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
был в запасе
Мальорка
1
Реал
0
был в запасе