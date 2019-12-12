Карло Хольс
№26
Нападающий
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
2 июня 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 46' - 90'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 46' - 90'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 70' - 90'
Мальме
1
Копенгаген
1
минуты: 70' - 90'