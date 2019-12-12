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Матч-центр
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Карло Хольс
№26
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
2 июня 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Копенгаген
0 : 1
Мальме
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
Копенгаген
0
Мальме
1
минуты: 46' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
1 : 1
Копенгаген
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 70' - 90'
Мальме
1
Копенгаген
1
минуты: 70' - 90'