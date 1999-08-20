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Микаэль Кюизанс
№27
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 авг. 1999 (20) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
минуты: 46' - 90'
Бавария
5
Фортуна
0
минуты: 46' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
был в запасе
Боруссия
0
Бавария
1
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 85' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 89' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 89' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
6
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Бавария
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Бавария
5
Шальке-04
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
Герта
0 : 4
Бавария
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Герта
0
Бавария
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Фортуна
0
Бавария
4
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Бавария
4
Боруссия
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Унион
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Бавария
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
83'
83'
83'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
был в запасе
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