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Флориан Хюбнер
№19
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 1991 (29) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Унион
1
Майнц
1
был в запасе
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
44'
44'
44'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Унион
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Аугсбург
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
42'
42'
42'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 27' - 90'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 27' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе