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Матч-центр
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Виталий Дамашкан
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Торино
3
Лацио
1
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
3.05.2019
3 мая 2019
пт
21:30
Ювентус
1 : 1
Торино
3.05.2019
3 мая 2019
пт
21:30
был в запасе
Ювентус
1
Торино
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
был в запасе
Торино
2
Милан
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Дженоа
0 : 1
Торино
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:00
Парма
0 : 0
Торино
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Парма
0
Торино
0
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
Торино
2 : 1
Сампдория
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
был в запасе
Торино
2
Сампдория
1
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Торино
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Наполи
0
Торино
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
Милан
0 : 0
Торино
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
22:30
Кальяри
0 : 0
Торино
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
22:30
был в запасе
Кальяри
0
Торино
0
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Торино
1 : 2
Парма
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Торино
1
Парма
2
был в запасе
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
5.10.2018
5 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе
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