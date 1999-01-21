Виталий Дамашкан
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 янв. 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Торино
3
Лацио
1
был в запасе
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Эмполи
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
3.05.2019 3 мая 2019 пт 21:30
Ювентус
1 : 1
Торино
3.05.2019 3 мая 2019 пт 21:30
был в запасе
Ювентус
1
Торино
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2 : 0
Милан
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
был в запасе
Торино
2
Милан
0
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Дженоа
0 : 1
Торино
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:30
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 16:00
Парма
0 : 0
Торино
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Парма
0
Торино
0
был в запасе
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
Торино
2 : 1
Сампдория
3.04.2019 3 апр. 2019 ср 22:00
был в запасе
Торино
2
Сампдория
1
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Торино
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Наполи
0
Торино
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Торино
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Милан
0
Торино
0
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
Кальяри
0 : 0
Торино
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 22:30
был в запасе
Кальяри
0
Торино
0
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
Торино
1 : 2
Парма
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 17:00
был в запасе
Торино
1
Парма
2
был в запасе
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
5.10.2018 5 окт. 2018 пт 21:30
был в запасе
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе
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