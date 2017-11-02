Евгений Оанча
№32
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Локомотив
1
Шериф
2
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Шериф
1
Локомотив
1
был в запасе