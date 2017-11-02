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Матч-центр
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Кристиано да Силва
№15
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 87'
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 1' - 87'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Шериф
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'