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Матч-центр
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Джонатан Леви
№17
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 янв. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Русенборг
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Русенборг
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Русенборг
0 : 1
Селтик
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Селтик
1
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Русенборг
2
Зальцбург
5
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Русенборг
1 : 3
РБ Лейпциг
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе