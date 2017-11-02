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Лента
Матч-центр
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Мортен Конрадсен
№22
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Русенборг
1 : 1
Зенит
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 86'
Русенборг
1
Зенит
1
минуты: 1' - 86'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Зенит
3 : 1
Русенборг
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'