Хуан Фойт
№21
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 янв. 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
был в запасе
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
был в запасе