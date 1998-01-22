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Лента
Матч-центр
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Хуан Фойт
№21
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 янв. 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Тоттенхэм
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
был в запасе
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
был в запасе