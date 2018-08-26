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Матч-центр
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Евгений Чабанов
№97
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 авг. 1997 (22) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Ротор
1
Факел
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Ротор
0
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 72' - 90'
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 72' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 88' - 90'