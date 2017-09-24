Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Востриков
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Факел
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
Луч
0
Факел
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Кубань
2 : 2
Факел
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Кубань
2
Факел
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Зенит-2
4 : 1
Факел
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Зенит-2
4
Факел
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Балтика
0 : 1
Факел
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Балтика
0
Факел
1
был в запасе