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Лента
Матч-центр
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Бесар Мусолли
№23
Полузащитник
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Команда
Кукеси
Гражданство
Косово
Дата рождения
28 февр. 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Кукеси
1
Дебрецен
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
73'
73'
73'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дебрецен
3
Кукеси
0
минуты: 1' - 90'