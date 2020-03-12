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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павао Перван
№12
Вратарь
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
13 нояб. 1987 (32) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе