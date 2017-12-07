Муса Арас
№53
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Коньяспор
0
Зальцбург
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
24'
24'
24'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
24'
минуты: 1' - 75'
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 75'