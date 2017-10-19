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Себастьян Ринкон
№21
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе