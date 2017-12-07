Лассана Файе
№43
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Витесс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Лацио
1 : 1
Витесс
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Витесс
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Ницца
3 : 0
Витесс
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Ницца
3
Витесс
0
минуты: 46' - 90'