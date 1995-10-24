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Матч-центр
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Фанкати Дабо
№2
Защитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 окт. 1995 (24) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
45'
45'
45'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90'