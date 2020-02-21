Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Игнатиус Кнеп
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Ницца
Гражданство
Камерун
Дата рождения
16 февр. 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Ницца
1
Ренн
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
59'
59'
59'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
59'
был в запасе
Ницца
4
Метц
1
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
4
Ницца
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Анжер
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
67'
67'
67'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
67'
минуты: 1' - 80'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 80'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 64' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 64' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ницца
2
Дижон
1
был в запасе
Показать все игры