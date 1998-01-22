Амаду Айдара
№8
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Мали
Дата рождения
31 янв. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.06.2020 1 июня 2020 пн 21:30
Кельн
2 : 4
РБ Лейпциг
1.06.2020 1 июня 2020 пн 21:30
минуты: 68' - 90'
Кельн
2
РБ Лейпциг
4
минуты: 68' - 90'
27.05.2020 27 мая 2020 ср 19:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Герта
27.05.2020 27 мая 2020 ср 19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Герта
2
был в запасе
24.05.2020 24 мая 2020 вс 16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020 24 мая 2020 вс 16:30
был в запасе
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 65' - 90'
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 65' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 0
РБ Лейпциг
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
88'
88'
88'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Унион
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Боруссия
3 : 3
РБ Лейпциг
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Боруссия
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Фортуна
0 : 3
РБ Лейпциг
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Фортуна
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
Герта
2 : 4
РБ Лейпциг
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Герта
2
РБ Лейпциг
4
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
8 : 0
Майнц
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
8
Майнц
0
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Фрайбург
2 : 1
РБ Лейпциг
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Вольфсбург
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Вольфсбург
1
был в запасе
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