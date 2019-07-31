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Лента
Матч-центр
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Милан Евтович
№33
Нападающий
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
13 июня 1993 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
ХИК
2 : 1
Црвена Звезда
31.07.2019
31 июля 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Црвена Звезда
2 : 0
ХИК
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
был в запасе
Црвена Звезда
2
ХИК
0
был в запасе
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:45
был в запасе
Црвена Звезда
2
Судува
1
был в запасе