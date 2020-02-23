Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдвард Нкетиа
№30
Нападающий
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
27'
27'
27'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
27'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе