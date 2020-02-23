Эдвард Нкетиа
№30
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
27'
27'
27'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 19:30
27'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе