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Матч-центр
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Жан-Клод Биллонг
№3
Защитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1993 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
Интер
6 : 2
Беневенто
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Интер
6
Беневенто
2
был в запасе
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Циттаделла
0
был в запасе